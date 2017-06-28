Улан-Удэ, 28 июня, 2017, 09:55 — ИА Регнум. В Монголии после первого тура президентской гонки сложилась ситуация, именуемая, согласно теории Нассима Талеба, «чёрный лебедь». Об этом ИА REGNUM сообщил историк-монголовед из Бурятии Алексей Михалёв.

Флаг Монголии

Он напомнил, что «чёрный лебедь» — это трудно прогнозируемое событие, имеющее серьёзные последствия.

«В Монголии подобным событием стали результаты первого тура президентских выборов. Халтмаа Баттулга набрал наибольшее количество голосов. Баттулга известен как миллиардер, в прошлом успешный спортсмен (дзюдо и самбо), некогда занимавший министерские посты в правительстве Монголии. Но именно жёсткость данного лидера считалась до последнего времени маргинальной чертой, так как на уровне политиков ценилась склонность к компромиссам. Отчасти именно поэтому Миеэгомбо Энхболд считался фаворитом, способным балансировать как между элитными группами внутри страны, так и в отношениях с мировыми державами», — рассуждает эксперт.

По его словам, тяга к «сильной руке» в Монголии связана «со снижением уровня жизни за последние три года, с нарастанием груза нереализованных ожиданий от целого ряда горнодобывающих проектов».

«Наряду с этим в Монголии, по мнению Ариэля Коэна (американский политолог — прим. ИА REGNUM ), наметилась тенденция к «ресурсному национализму». Все это создавало почву для появления лидера, хотя бы отчасти соответствующего данным ожиданиям, способного возглавить протестные настроения», — подытожил Алексей Михалёв.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в понедельник, 26 июня, в Монголии прошли выборы президента. За пост главы государства боролись кандидаты от трех ведущих партий: Монгольской Народной партии, Демократической партии и Монгольской Народной Революционной партии. Наибольшее количество голосов получил кандидат от Демократической партии Халтмаа Баттулга (517 478). Кандидат от МНП, нынешний спикер парламента Миеэгомбо Энхболд оказался на втором месте с 411 748 голосами. Третье место получил кандидат от МНРП Сайнхуу Ганбаатар, набравший 409 899 голосов.

Всего на президентских выборах в Монголии проголосовали 1,339 млн избирателей, явка составила 66,5%. При этом около 1,3% избирателей проголосовали против всех кандидатов.

Несмотря на то, что Халтмаа Баттулга получил большинство голосов, он не смог преодолеть порог в 50%, необходимых для избрания. Поэтому в Монголии был назначен второй тур президентских выборов. Он пройдет 9 июля, незадолго до самого большого национального праздника Монголии Надома. По данным Главного избирательного комитета, второй тур выборов обойдётся в 5 млрд тугриков (125 341 274 руб.).

Напомним, с июня 2009 года президентом Монголии является Цахиагийн Элбэгдорж.