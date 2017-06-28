Москва, 28 июня, 2017, 09:59 — ИА Регнум. «За последние 6 лет мы вдвое сократили количество семей, стоящих на жилищном учете. Они получили более комфортное жилье или субсидию на покупку и строительство. Только в этом году жилищные условия улучшили 1,8 тысяч семей, в том числе 800 — за счет субсидии», — отметил Сергей Собянин. Об этом мэр Москвы написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Спальный район. Москва

Радужную картину решения проблем нуждающихся в жилье граждан, которую привел столичный градоначальник, ИА REGNUM прокомментировала председатель общественной организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова. По ее словам, сокращение очереди на предоставление социального жилья за последние 6 лет действительно произошло, но случилось это в результате массового необоснованного снятия очередников с жилищного учета, но никак не улучшения условий проживания.

«В 2012—2014 гг. была массовая практика незаконного снятия с учета граждан без предоставления жилья. Этот показатель доходил до 52% от общей доли снятых с учета семей. Данная проблема была озвучена в докладах уполномоченного по правам человека города Москвы: в 2012 (36 страница доклада) и 2013 (23 страница доклада) годах», — уточнила общественница.

Другой проблемой, по словам правозащитницы, из-за которой людям приходится десятилетиями ждать своей очереди стала реорганизация департамента городского имущества в 2014 году, после которой программа города Москвы «Жилище» перестала выполняться. Объем выдачи социального жилья и финансовых средств резко сократился. И в 2015 году вообще близился к нулю. Очень сложную ситуацию с предоставлением жилья очередникам, без каких либо признаков улучшения отметили в своих годовых докладах за 2016 год уполномоченные по правам человека Москалькова Т. Н. и Потяева Т.А.

Сегодня в очереди на социальное жилье или субсидии стоят около 84 тысяч семей. 1800 семей, которые в этом году улучшили свои жилищные условия цифра неплохая, особенно на фоне 93 семей, обеспеченных жильем в 2015 году, уверена общественница. Да вот только с такими темпами обеспечения срок ожидания жилья составляет около 40 лет.

«Выданные субсидии 800 семьям вообще, на наш взгляд, насмешка над очередниками, желающими получить именно субсидии на покупку жилья. Ведь в очереди за субсидией стоят около 11 000 семей, многие из них многодетные семьи, а бюджет по данной статье расходов на протяжении нескольких лет не осваивается департаментом городского имущества (ДГИ). Или, проще говоря, деньги на данные цели уже заложены, но до очередников они не доходят. Так происходит и в этом году, по состоянию на 27.06.2017 бюджет на данные цели освоен лишь на 22,8% при огромном количестве нуждающихся», — отметила председатель очередников Москвы.

Если посмотреть на практику обеспечения семей жильем до реорганизации Департамента городского имущества, то увидим что департамент жилищной политики и жилищного фонда в 2012 году обеспечил жильем или выплатами 8957 семей (30 478 человек), в 2013 году — 4932 семьи (16 833 человека). А выделенный бюджет на субсидии осваивал в полном объеме уже в первом квартале. При таких темпах работы чиновников, озвученные 40 лет, которые придется провести в очереди на достойное жилье, уже не кажутся чем-то невозможным.

«Налицо неэффективность работы целого Департамента городского имущества. С учётом невыполнения планов государственной программы города Москвы «Жилище» за последние годы, необходимо увеличить в несколько раз темпы выдачи социального жилья и финансовых средств очередникам для сокращения срока ожидания», — заключила Луиза Мартьянова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правозащитники раскрыли некоторые детали «успешной» работы ДГИ. Мартьянова уточнила, за счет чего удалось добиться сокращения очереди. С ее слов получилось, что в действительности сокращение очереди на предоставление жилья произошло не только за счет обеспечения граждан жилыми помещениями либо предоставления очередникам соответствующей выплаты, но и в результате необоснованного снятия заявителей с жилищного учета. Департамент городского имущества Москвы, отчитавшись о сокращении очереди в 2 раза, умолчал, что в 2012—2014 гг. была массовая практика незаконного снятия с учета граждан без предоставления жилья. Этот показатель доходил до 52% от общей доли снятых с учета семей».

Подробности читайте здесь: «Очередники Москвы» оспорили отчет департамента городского имущества