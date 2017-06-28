Москва, 28 июня, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Сенатор Вячеслав Тимченко планирует разработать законопроект, который предусматривает появление в России федерального звания почетного гражданина страны. Об этом сообщает «Парламентская газета».

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«Во многих регионах и муниципальных образованиях есть законы о присвоении звания почётного гражданина того или иного субъекта Федерации, а на федеральном уровне нет, — говорит Тимченко. — И это большое упущение».

Сенатор напомнил, что сейчас в стране есть звание «Герой России». Но эту награду может получить далеко не каждый, потому как она подразумевает совершение воинского подвига во имя Родины, уточнил он.

«При этом множество людей достойны не меньше высочайшей оценки со стороны государства, — считает Тимченко. — А этой оценки нет, потому что просто нет соответствующего звания».

По его мнению, решение о награждении людей федеральным званием почетного гражданина должна принимать Государственная дума и Совет Федерации.