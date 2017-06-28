Варшава, 28 июня, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Стать членом НАТО в перспективе может Украина, заявили во внешнеполитическом ведомстве Польши в ответ на запрос украинского издания «Укринформ», сообщает 28 июня издание.

Nicolas Raymond НАТО

Согласно сообщению, Польша придерживается мнения, что в НАТО должны продолжать политику «открытых дверей», то есть давать возможность новым странам присоединяться к альянсу, в частности Украине.

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«Мы (Польша) признаем право и перспективу Украины относительно приобретения в будущем полноправного членства в НАТО согласно с волей украинского народа», — подчеркнули в польском МИД.

Также в ведомстве отметили, что Украине следует продолжать внедрять стандарты НАТО и проводить соответствующие реформы.

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Напомним, 8 июня Верховная рада Украины приняла законопроект №6470, который законодательно закрепляет новую курс Киева на вступление в НАТО. Министерство обороны Украины уже начало реформы — помощник минобороны Юрий Бирюков заявил, что оргштатная структура ведомства будет приведена к стандартам в течение двух лет.