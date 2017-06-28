Москва, 28 июня, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Уход российской компании «Газпром» с рынка Турции может произойти в 2017 году, пишет 28 июня газета «Коммерсантъ».

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Такие выводы сделаны на основании того, что «Газпромбанк» выходит из турецкого газового бизнеса и «Газпром» собирается продать свой турецкий актив Bosphorus gas.

Отмечается, что окончательного решения пока не принято. Возможно, бизнес «Газпрома» в Турции удастся сохранить.

По данным источников издания, «Газпромбанк» собирается завершить свой выход из компании Promak. Эта компания владеет 60% акций Avrasya и Enerco — двух поставщиков российского газа на турецкую территорию.

При этом доля «Газпромбанка» в Promak — 40%, а остальные акции принадлежат фактически национализированной турецкой компании Akfel Holding. Уточняется, что сумма сделки могла составить около €40 млн.

Promak была создана «Газпромбанком» и Akfel Holding в 2014 году. При этом была достигнута договоренность, согласно которой каждый из них может выкупить долю другого в течение двух лет.

Как отмечает издание, «Газпром», получив 50% в Akfel gas, «Газпром» контролировал бы около 16% газового рынка Турции. Но турецкий регулятор так и не согласовал сделку с Akfel gas. Кроме того, в 2015 году произошло обострение российско-турецких отношений.

В 2016 году «Газпромбанк» решил продать свои акции в Promak. Однако в декабре Akfel Holding была национализирована.