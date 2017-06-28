Казань, 28 июня, 2017, 09:21 — ИА Регнум. «Как известно, 26 мая 2017 года Рустам Минниханов был включён в Президиум Госсовета. Вряд ли это могло случиться, если бы у Центра не было оснований рассчитывать на конструктивную работу с руководителем Татарстана», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Алексей Боголюбов. Казань. 1862

Также читайте: Российские регионы и региональная политика в мае 2017 года

Отметим, «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан» был подписан президентами Владимиром Путиным и Минтимером Шаймиевым 27 июня 2007 года.

Подробности: Татария вынашивает договор о разграничении полномочий с Москвой

Нейжмаков напомнил, что включение Минниханова в Госсовет произошло уже после встречи главы региона с Владимиром Путиным, состоявшейся 26 апреля 2017 года.

«Тогда президент РФ начал общение с Миннихановым с показательной фразы: «как всегда, как везде, есть и сложные вопросы, нерешённые проблемы, давайте поговорим обо всём». Не исключено, что какие-то предварительные договорённости по этим «нерешённым проблемам» отношений Центра с Казанью появились уже к этому моменту», — добавил аналитик.

О том, будет ли подписан новый договор и когда это произойдёт, в комментариях изданиям не могут сказать ни чиновники, ни депутаты. Единственный, кто сделал заявление о том, что работа над договором идёт, это представитель республики в Госдуме РФ Ильдар Гильмутдинов. В своём комментарии «Коммерсанту» он заявил, что «вопрос в работе, и нет никаких правовых ограничений, чтобы такой договор был».

Стоит также отметить, что Татария — единственный в России регион, где не отменён институт президентства. Хотя федеральный закон давал такую возможность только до 31 декабря 2015 года.

По словам Михаила Нейжмакова, в регионе весьма заметны силы, призывающие сохранить старое наименование главы региона и настаивающие на продлении прежнего договора о разграничении предметов ведения и полномочий.

«Такое обращение к федеральным властям содержалось, например, в итоговой резолюции III съезда народов Татарстана, принятой в конце апреля 2017 года, — отмечает аналитик. — Но срок действия прежнего договора завершился 26 июня 2017 года. То есть, вариант, о котором на упомянутом съезде говорил Минтимер Шаймиев («договор может быть продлён без внесения каких-либо изменений») уже вряд ли будет реализован. Тем не менее возможность заключения нового договора сохраняется. В этом случае он, естественно, будет отличаться от документа-предшественника».

Также читайте: Договор между Татарией и Москвой: «70% доходов нужно оставить республике»

Нейжмаков предположил, что, возможно, будет пересмотрена статья 3 договора. Напомним, она фиксирует право граждан, проживающих в регионе, на получение паспорта с вкладышем на татарском языке и с изображением герба республики.

«Центр, вероятно, будет настроен добиться от Казани выполнения федеральных норм и по поводу наименования руководителя республики — главой, а не президентом. По сути, это завершающие этапы той работы, которая была начата в 2000-е годы с приходом Владимира Путина и при активном участии Сергея Кириенко, на тот момент — полпреда в Приволжском федеральном округе», — добавил эксперт.

Татарские политологи, комментируя изданиям Казани ситуацию с договором, сходятся во мнении, что пролонгирование — это больше имиджевый вопрос. В комментарии «Вечерней Казани» завкафедрой социальной и политической конфликтологии КНИТУ Сергей Сергеев отметил, что «значительная часть населения республики относится к наличию этого договора, скажем так, нейтрально».

«Но есть группа населения — политическая и экономическая региональная элита, — для которой наличие подобного акта является, как говорилось в советское время, «делом чести, доблести и геройства». Оно в той или иной степени удовлетворяет ее репутационные запросы», — добавил он.

Михаил Нейжмаков также придерживается мнения, что «вопрос о договоре и наименовании высшего должностного лица региона — больше символический капитал, дававший официальной Казани определённое пространство для маневра».

«Но это отнюдь не та позиция, с которой представителям республиканских элит некуда отступать. Татарстан — один из немногих индустриально развитых регионов, где заметная часть ключевых активов контролируется именно местными элитами. В том числе через учреждённое в своё время руководством региона ОАО «Связьинвестнефтехим» и связанную со старыми республиканскими элитами группу ТАИФ. Сохранение этой экономической основы влияния для региональных игроков имеет куда большее практическое значение», — добавил Нейжмаков.

Вопрос продления договора планируется поднять на съезде Всемирного конгресса татар. Он состоится в Казани с 2 по 6 августа 2017 года.

Также читайте: Время «парада суверенитетов» прошло?

Как сообщало ИА REGNUM, ранее позицию по договору озвучивал полпред президента в ПФО Михаил Бабич. 6 декабря 2016 года на встрече с представителями СМИ ПФО он в частности заявил: «Что касается договора разграничения полномочий, то пока таких предложений Татарстан не вносил. Если они будут внесены, они будут рассмотрены. Не буду говорить о перспективах этого рассмотрения, но пока таких предложений нет. Татарстан должен сам решить, нужен ли ему этот договор, а потом обосновать свою позицию».

17 февраля 2017 года Бабич сказал так: «Сегодня и межбюджетные отношения, и распределение полномочий между центром и регионами, нормативно-правовая база сформированы так, что нет белых пятен, которые требуют отдельного правового регулирования. Если в процессе правоприменения они появляются, то имеют общефедеральный характер, принимается решение, касающееся сразу всех регионов страны». Таким образом, нет необходимости в продлении договора.