Чебоксары, 28 июня, 2017, 09:06 — ИА Регнум. По данным полиции, 27 июня на 728 км федеральной трассы М-7 «Волга» грузовик «КамАЗ» задел бензобаком бордюр. В результате на проезжую часть вылилось около 200 литров топлива.

21.мвд.рф Авария на федеральной трассе

«За грузовиком следовал «Опель», водитель которого не смог справиться с управлением на скользкой от топлива дороге и врезался в него. В момент оформления ДТП в легковушку врезался автомобиль «Субару». В результате пострадала трехлетняя пассажирка последнего», — говорят в МВД по Чувашии.

Девочка была доставлена в медицинское учреждение с ушибами бедра, после оказания помощи врачи назначили ей амбулаторное лечение. По данному факту полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, в мае в центре Чебоксар в результате аварии с грузовым автомобилем на дороге разлилось порядка 500 литров дизельного топлива. Место ДТП было перекрыто, сотрудники полиции движение организовали по встречной полосе. Город встал в «пробках». По данным полиции, грузовой автомобиль задел бордюрный камень, из-за чего на дорогу вылилось дизельное топливо.

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