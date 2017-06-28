Шанхай, Китай, 28 июня, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Торжественная церемония спуска на воду новейшего ракетного эсминца состоялась на верфях в Шанхае. Боевой корабль нового поколения до конца года пройдет необходимые испытания после чего войдет в состав ВМС НОАК.

Military.china.com Спуск эсминца на воду

Власти КНР пока не раскрывают подробные тактико-технические характеристики судна, даже название нового эсминца пока держится в секрете. Известно, что боевой корабль будет оснащен вооружением, способным отражать атаки потенциального противника с воздуха и воды. Кроме того, корабль сможет атаковать подводные лодки неприятеля, пишет «Цзюньши синьвэнь».

Водоизмещение судна составляет 12,3 тыс. тонн, ширина — 22 метра, длина корабля составляет 183 метра. Ракетный эсминец способен развивать скорость в 32 узла, что делает его одним из самых быстрых эсминцев, стоящих на вооружении в китайской армии.

По неподтвержденным данным, дальность хода судна превышает 7 тыс. морских миль. Экипаж корабля составляет 310 офицеров и матросов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на военно-морской базе Люйшунь в провинции Ляонин состоялась торжественная церемония передачи новейшего учебно-боевого судна «Qijiguang». В церемонии приняли участие ряд высокопоставленных офицеров ВМС НОАК.