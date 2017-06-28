Варшава, 28 июня, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Вчера, 27 июня, состоялся визит в Польшу президента Азербайджана Ильхама Алиева, который в последний раз посещал Варшаву в 2008 году. Сейчас он провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Как сообщает популярный польский портал Onet. pl, визит азербайджанского лидера ознаменовался акциями протеста.

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Манифестанты — пусть их было и немного — хотели громко задать вопрос: «Какие должны у нашего государства быть интересы в отношении стран, в которых постоянно нарушаются стандарты демократии и основные права человека?»

Протестующие обвиняли Ильхама Алиева в подавлении свободы слова, преследовании правозащитников, оппозиционных политиков и журналистов. По данным Human Rights Watch, 25 критиков авторитарного бакинского режима до сих пор остаются несправедливо заключенными.

Польские власти должны это осознавать. Однако Баку для Варшавы может в скором времени стать стратегическим бизнес-партнером. Самой важной инвестицией выглядит газопровод из этой страны, по которому азербайджанский газ будут транспортировать в Западную Европу через Польшу, заключает издание.