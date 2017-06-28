Москва, 28 июня, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Двенадцать вузов России включены в Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects, сообщили 28 июня в пресс-службе проекта «5−100».

Владимир Югасов ИА REGNUM МГУ. Москва

"28 июня были опубликованы результаты одного из наиболее авторитетных мировых рейтингов — Шанхайского предметного рейтинга университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), — говорится в сообщении. — Впервые в этот рейтинг вошло 12 российских университетов, 8 являются участниками Проекта 5−100».

Уточняется, что участники «5−100» были включены в ARWU по девяти предметным категориям. Ряд вузов вошел в рейтинг одновременно по нескольким предметам. В результате в общей сложности университеты «5−100» вошли в рейтинг 16 раз.

«Лидерами по данному показателю являются НИУ ВШЭ [Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», который вошел в четыре предметных рейтинга, а также МФТИ и НГУ, которые смогли занять определенные позиции в трех предметных рейтингах», — сообщили в пресс-службе проекта.

Комментируя включение российских университетов в международный рейтинг, российский министр образования и науки Ольга Васильева сказала:

«Впервые 12 российских университетов вошли в рейтинг. 8 из них участники проекта по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров».

Васильева подчеркнула, что руководство вузов и российские органы власти прилагали немало усилий, чтобы университетов РФ стало больше в рейтинге. По ее словам, вузы России «демонстрируют высокий уровень предметной подготовки».

Самый высокий рейтинг ARWU среди российских вузов показал Московский Государственный Университет им. Ломоносова, пишет газета «Известия».

Напомним, государственная программа поддержки крупнейших российских вузов «5−100» запущена российским министерством образования и науки в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

Цель проекта — максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ.