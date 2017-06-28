Барнаул, 28 июня, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Получить почтовые услуги в Барнауле стало еще труднее. По данным программы «Вести-Алтай», сразу 19 почтовых отделений краевой столицы перешли на сокращённый вдвое режим работы: вместо привычных 12 часов в день почта открыта на обслуживание 6 часов.

Фрагмент страницы с объявлениями о предоставлении работы в Барнауле Вакансии для соискателей работы в «Почте России». Оплата труда почтальона в Барнауле составляет 8 тыс. 300 рублей

По этой причине клиенты «Почты России», чтобы получить услугу, вынуждены по несколько дней стоять в очереди. Горы скопившихся писем, бандеролей и посылок, тем временем, лежат нерассортированными из-за нехватки работников.

«У нас коммунальные не принимают, проездной не купишь, — очередь. Пожилые стоят еле-еле на ногах. А с часу до двух обед», — сокрушается пенсионерка Зоя Холманова.

По ее словам, очередь к заветному окошку в 63-ем отделении почты, что расположено на улице Гущина, она заняла ещё на той неделе. С тех пор приходит туда каждый день, «как домой», но льготный проездной так еще и не получила.

Сами почтовики, между тем, жалуются на нехватку работников. Говорят, что у них каждый сотрудник вынужден теперь работать за троих, и помимо работы с клиентами, делать еще много чего.

«Нам не могут объяснить, почему у нас сократили 1,5 ставки операторов, сортировщиков. Сортировщиков перевели сейчас в операторы. Вот я была сортировщиком, сейчас я — оператор, у нас увеличилось время обработки почты в 2−3 раза», — сожалеет оператор почтового отделения Тамара Чердынцева. Именно этим женщина объясняет полную кладовую недоставленной корреспонденции.

О том, что многие письма не могут дойти до адресата уже несколько месяцев в руководстве Алтайского отделения «Почты Росси» осведомлены. Говорят, мол, лето, рабочих рук не хватает. Правда, куда исчезли «рабочие руки», ответить затруднились.

Главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Алтайского края Евгения Свободная категорично заявила: сокращения не было и увольнения тоже.

«Данные вакансии существуют, они открыты. Может быть, в связи с тем, что летний период, спад на рынке труда. Перечень услуг, он не изменился, то есть у нас окна работают по универсальному принципу, клиент может прийти и получить тот же перечень услуг, который был до сокращённого режима работы», — уверяет специалист.

Между тем, как выяснил корреспондент ИА REGNUM, «секрет» исчезновения рабочих рук лежит на поверхности: достаточно посмотреть в интернете объявления о вакансиях для алтайских почтовиков и комментарии к ним. Обязанностей хоть отбавляй, а вот зарплата почтальонам полагается чуть больше 8 тыс. рублей.

В центре занятости Алтайского края корреспонденту ИА REGNUM подтвердили: в настоящий момент «Почта России» заявила о наличии 59 вакансий для почтальонов в Барнауле. Зарплата у всех обозначена одинаковая — по 8300 рублей.

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«Работы много, платят мало, за переработку платят гроши (а ее всегда много, так как работать некому). Плюс постоянное возмущение очередями по ту сторону «барьера», — пояснила ИА REGNUM бывшая работница почты Галина.

В таком случае вряд-ли возможно надеяться на то, что проблема почтовых очередей как-то решится. Поэтому выход у испытывающих проблемы клиентов «Почты России», похоже, один — писать жалобы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые об оптимизации рабочего времени было заявлено в 2015 году. Несмотря на протесты среди населения и органов местного самоуправления, часть почтовых отделений в Алтайском крае были переведены с пятидневной на трехдневную рабочую неделю, а кое-где и вовсе закрыта.

«Смена режима работы коснулась работы в экономически неэффективных отделениях, которые располагаются в селах с населением меньше тысячи человек», заявлял тогда директор УФПС по Алтайскому краю Александр Вервицкий.