Киев, 28 июня, 2017, 08:17 — ИА Регнум. В том, что на Украине процветает коррупция, виноват СССР, заявил президент Украины Петр Порошенко, пишет 27 июня французская газета «Le Figaro».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

По его словам, в Советском Союзе коррупция была «глубоко укоренена в обществе и в умах каждого». В связи с этим, считает Порошенко, на Украине и «осталась» коррупция, «унаследованная» страной от СССР.

При этом президент не уточнил, входит ли он, как бывший гражданин СССР, в список тех, в чьих умах коррупция «глубоко укоренилась».

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Также президент Украины заявил, что если бы не гражданская война, то Украине было бы «проще проводить реформы». Впрочем, по словам Порошенко, правительство уже и так немало сделало для граждан своей страны.

«Мы стабилизировали инфляцию, восстановили экономический рост и снизили бюджетный дефицит», — заявил глава Украины.

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Напомним, по данным Ernst &Young Украина занимает первое место среди 41 страны по коррупционности. Социологический опрос проводился в конце 2016 — начале 2017 годов, были опрошены 4,1 тыс. респондентов. В 2015 году Украина занимала седьмое место по степени коррумпированности.