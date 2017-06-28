Калининград, 28 июня, 2017, 07:59 — ИА Регнум. В Калининградской области неизвестные обстреляли дорожный указатель на мемориал воинам-мотоциклистам Великой Отечественной войны. На металлической табличке у пос. Шатрово видны следы, минимум, от семи пуль.

Стоп-кадр «Вестей-Калининград» Последствия обстрела вандалами

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калининградском мотоклубе «Колесо истории», указатель был установлен совсем недавно — накануне Дня памяти и скорби. Изготовили табличку за счет личных пожертвований байкеров.

По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья, заряженного картечью. В настоящее время полиция проводит проверку по факту вандальных действий.

Калининградский мемориал считается единственным памятником в России, установленным на местах непосредственных боев мотоциклетных подразделений Красной Армии. Он был открыт в мае прошлого года на месте бывшего немецкого населенного пункта Тиренберг, ныне не существующего.

Именно под Тиренбергом в феврале 1945 года прошли ожесточенные бои с немецко-фашистскими агрессорами. Вермахту противостояли солдаты 2-го гвардейского отдельного мотоциклетного полка и 271-го отдельного моторизованного батальона особого назначения и отдела контрразведки «СМЕРШ» 91-й гвардейской стрелковой дивизии.

В боях под Тиренбергом погибло более 200 красноармейцев. Мемориал представляет собой вымощенную булыжником площадку, где установлены четыре валуна с памятными надписями, а перед ними разбита клумба в форме звезды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2016 году в Калининградской области произошла серия актов вандализма на братских могилах солдат Великой Отечественной войны. Правоохранительные органы к настоящему времени не сообщали об итогах расследования.