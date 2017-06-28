Вашингтон, 28 июня, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон не планирует предоставлять мировой общественности информацию, подтверждающую выводы американской стороны о подготовке властями Сирии «химической атаки» на территории арабской страны. Об этом, как передает RT, заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

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По ее словам, США не будут этого делать, так как речь идет о разведывательной информации.

«Их бы (данные) и не стали приводить, — говорит представитель Госдепа. — Потому что это рассматривается как вопрос разведки. Как вы знаете, иногда всплывают такие вопросы, в детали которых мы не вдаемся».

При этом Науэрт отметила, что власти США не станут верить заявлениям об отсутствии приготовлений к проведению химатаки со стороны официального Дамаска.

«Из прошлого мы (власти США) знаем, что режим Асада [президент Сирии Башар Асад] применял химическое оружие против собственного народа, — говорит представитель Госдепа. — Это вызывает у нас серьезные опасения».

Как ранее передавало ИА REGNUM, поздно вечером 26 июня пресс-служба Белого дома распространила заявление о том, что сирийским руководством ведется подготовка к проведению новой химической атаки против мирных жителей страны.

«США выявили возможную подготовку к другому нападению с применением химического оружия со с стороны режима Асада», — отмечалось тогда в сообщении.

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