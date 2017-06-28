Москва, 28 июня, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Информация о том, что разработчики Telegram якобы предлагают обход блокировки «в два клика», не соответствует действительности, сообщил 28 июня автор мессенджера Павел Дуров в социальной сети «ВКонтакте».

Telegram

Дуров отметил, что в российских изданиях время от времени появляются недостоверные сообщения о Telegram, источниками которых становятся неофициальные русскоязычные каналы. Такие сообщения ложно подаются от имени разработчиков Telegram.

«В частности, сейчас СМИ активно цитируют РБК, которые пишут про некие «два клика» для обхода блокировки, ссылаясь на «команду Telegram», — написал он. — Не дайте себя обмануть — все официальные заявления про возможную блокировку или способы ее обхода будут публиковаться централизованно в блоге Telegram на сайте telegram.org».

Дуров подчеркнул, что у команды Telegram русскоязычные каналы отсутствуют — как официальные, так и неофициальные. Вся подлинная информация на русском языке публикуется только на странице Павла Дурова «ВКонтакте».

Напомним, 27 июня на канале «Новости Telegram» была опубликована информация, будто команда Telegram собирается создать легкий способ обхода блокировки мессенджера в России. Якобы такой обход можно будет осуществить «в два клика».

Мессенджер может быть заблокирован Роскомнадзором. Такое заявление сделал Александр Жаров, призвавший Дурова соблюдать российское законодательство.

Читайте также: Со стороны Роскомнадзора в адрес Telegram нет перегибов?