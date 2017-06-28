Вашингтон, 28 июня, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Лидер большинства Сената США Митч Макконелл отложил голосование по законопроекту, заменяющему Obamacare, сообщает 28 июня Foxnews.

Lawrence Jackson Сенат США

Причиной такого решения стало сопротивление принятию закона в рядах Республиканской партии.

«Мы собираемся продолжить дискуссию», — заявил Макконелл по итогам закрытой встречи сенаторов-республиканцев с президентом США Дональдом Трампом.

«На этой неделе мы не будем проводить голосование по законопроекту», — добавил сенатор.

«Я думаю, законопроект Сената будет отличным. Я считаю, что у нас есть шанс сделать нечто очень важное», — подчеркнул президент Трамп перед закрытой встречей с законодателями.

Напомним, закон о реформе здравоохранения, принятый в годы президентства Барака Обамы, известный как Obamacare, подвергался резкой критики со стороны Республиканской партии, представители которой не раз заявляли о необходимости его замены.

Тем не менее, в рядах партии ведется дискуссия по поводу того, что должно быть противопоставлено данной реформы. Четверо республиканцев считают, что новый законопроект нуждается в доработке, поэтому отказались его поддержать.