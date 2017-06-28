Москва, 28 июня, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Доказательств того, что Россия пыталась повлиять на ход выборов страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года, нет. Об этом говорится в докладе Международной федерации футбола (FIFA).

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Расследование было проведено следственной группой комитета по этике FIFA под руководством Майкла Гарсии. В заключительной части отчета говорится, что нет никаких доказательств сговора российского оргкомитета с представителями других оргкомитетов или с членами FIFA.

Также говорится о том, что российский оргкомитет частично выполнил требование, которое предписывает заранее сообщать о контактах с членами исполкома FIFA. В частности, об одной такой встрече представители России проинформировали FIFA задним числом, а о некоторых совсем не было упомянуто. Несмотря на это, доказательств влияния российской стороны не обнаружено.

При этом подарки и бонусы, которые предоставила российская сторона, представляли исключительно символическую ценность. Россия также оплачивала транспортные расходы членов исполкома FIFA. Все это не противоречит правилам организации.

Кроме того, с российской стороны не было попыток оказать влияние на членов исполкома FIFA с целью получить их голоса во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.

Напомним, выборы места проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов состоялись 2 декабря 2010 года на заседании исполкома FIFA в швейцарском Цюрихе. Право проведения турнира 2018 года получила Россия, а 2022 года — Катар.