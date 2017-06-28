Прага, 28 июня, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Парламент Чехии ужесточает миграционное законодательство: будут усложнены процедуры воссоединения семей мигрантов и оказания помощи беженцам, пишет 28 июня Die Zeit.

Freedom House Мигранты

27 июня Палата депутатов (нижняя палата парламента Чехии) проголосовала за принятие поправки к закону о миграции: 113 голосов «за» и 9 — «против».

Нововведения подразумевают, что в разрешении на проживание в стране может быть отказано тем мигрантам, которые не пришли на слушание по своему делу, дали ложные сведения о своей личности или же подделали документы.

Из-за этого родственники мигрантов могут лишиться правовой помощи и финансовой поддержки. Президент страны Милош Земан должен подписать поправку к закону в ближайшее время.

Юристы выступают с критикой данной поправки, так как это нарушает не только права человека, но и директивы Евросоюза. Против изменений в законе выступает Чешская палата адвокатов.

Политик от партии Зеленых Вацлав Ласка считает, что поправка только облегчит работу чиновникам МВД, но никак не улучшит состояние безопасности.

Еврокомиссия уже возбудила дело против чешского правительства, так как страна не принимает должного количества беженцев, нарушая тем самым договоренности о перераспределении беженцев, принятые странами ЕС в 2015 году.

Из-за этого Чехию, как и другие восточные страны ЕС, обвиняют в «несолидарности» по отношению к другим членам союза.