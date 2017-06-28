Абакан, 28 июня, 2017, 07:13 — ИА Регнум. Глава Хакасии Виктор Зимин 27 июня 2017 года согласовал на должность министра образования и науки республики Ларису Гимазутину. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

R-19.ru Новый министр образования и науки Хакасии Лариса Гимазутина

«Это одно из самых важных министерств республики, от которого зависят успехи и настроение подрастающего поколения», — сказал Зимин Гимазутиной.

Напомним, с 2002 года Минобрнауки Хакасии возглавляла Галина Салата.

«Галина Александровна, вы всегда будет находиться рядом в виде наставника, но сейчас пришла пора передавать свой огромный опыт», — обратился к теперь уже бывшему министру глава Хакасии.

В Хакасии функционируют 565 образовательных учреждений, в том числе 186 школ.

Также в правительстве Хакасии произошло ещё одно кадровое назначение. Министром природных ресурсов и экологии региона стал Юрий Соколов. Ранее он являлся заместителем министра промышленности и природных ресурсов республики.

Добавим, Минобрнауки и Минприроды Хакасии стали одними из министерств, в которых после «апрельской отставки» сменились руководители. Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2017 года Виктор Зимин заявил о том, что отправляет в отставку правительство республики. Он сказал, что принял это решение, так как не видит «иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе»: «Времена не т. е. Будем строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся. Ведь хорошо плавают далеко не все».

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В мае текущего года стало известно, что часть министров Зимина свои рабочие места сохранят, в частности, от приставки «и.о.» избавилось руководство социального блока региона. А Ирина Войнова продолжила возглавлять Минфин республики.

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На ряду с сохранившими свои посты в правительство пришли новые люди. Министром спорта Хакасии был назначен Сергей Головкин, министром национальной и территориальной политики — Михаил Побызаков.

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Главой министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок республики осталась Ольга Иванова.

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Новым министров строительства и ЖКХ Хакасии был назначен Валерий Келин, являвшийся депутатом республиканского парламента от фракции ЛДПР. На должность министра экономики была переназначена Татьяна Пауль. Новое управление по делам молодёжной политики при главе Хакасии возглавила Ирина Церковная.

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Напомним, с 2002 года Минобрнауки Хакасии возглавляла Галина Салата. Минприроды региона с марта 2016 года руководил Алексей Сиорпас.

Справка: Лариса Гимазутина родилась в деревне Кедровка Краснотуранского района Красноярского края 29 октября 1961 года. В 1983 году окончила Абаканский государственный педагогический институт по специальности «математика и физика». Трудовую деятельность начала учителем математики в школе №6 г. Черногорска. В 2003 году её пригласили в министерство образования и науки РХ. В 2014 году назначена начальником отдела по надзору в сфере образовании Минобрнауки Хакасии.

Юрий Соколов в 2007 году окончил Томский государственный университет по специальности «Гидрология». Работал инженером комплексных изысканий в Сибирском научно-исследовательском и проектно-изыскательском институте землеустройства и мелиорации земель, затем в министерстве регионального развития Хакасии. С 2013 года работал советником, а затем заместителем министра промышленности и природных ресурсов республики.