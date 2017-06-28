Оренбург, 28 июня, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Борьба с коррупцией, которая ведётся в России сегодня, напоминает бой с гидрой — на месте одной головы вырастают две новые. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил оренбургский адвокат Владимир Тишин.

Бой с гидрой

«На мой взгляд, борьба с коррупцией не затрагивает два основных аспекта — фундаментальные причины коррупции и узкую направленность, однобокость мер по борьбе с ней», — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя новый законопроект о расширении понятия взятки и ужесточении наказания за взяточничество.

По мнению юриста, уникальность российской коррупции заключается в том, что она находится на бытовом уровне — в развитых странах мира коррупция и преступность в сфере государственного управления в основном касаются либо криминальных сфер жизни — проституции, торговли наркотиками, либо лоббирования интересов больших корпораций:

«В России с коррупцией вы сталкиваетесь при контакте с полицейскими, следователями, участковыми врачами, чиновниками администрации и налоговых служб — на бытовом уровне. Коррупция проявляется в замене плитки на тротуарах, выдаче разрешений на ларёк и ремонтах крыш у школ — на уровне малого бизнеса».

Эксперт подчеркнул, что сегодня борьба с коррупцией сводится, в основном, к ужесточению наказания и в меньшей степени — к уничтожению институциональных причин коррупции.

«По-моему мнению, это самый простой, но малоэффективный путь. Наказание, его строгость и даже неотвратимость навряд ли дадут результаты в деле борьбы с коррупцией. Во-первых, мы видим, что этого не происходит, несмотря на многолетнюю, давайте быть честными, с конца 70-х годов прошлого века и до сего дня, но тщетную борьбу. Во-вторых, надо понимать, что всю историю человечества наказание за кражи, убийства и прочие общеуголовные преступления преследуются строго и достаточно неотвратимо, но несмотря на это, количество их существенно не сокращается», — сказал Владимир Тишин.

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По его словам, решение, по всей вероятности, кроется в комплексности подхода в борьбе со специфическими проявлениями российской коррупции:

«Во-первых, жертвам коррупции, чей слой чрезвычайно широк, оружие для борьбы с ней на самом первичном уровне, оружие самообороны, если хотите, — справедливый, независимый, профессиональный суд, в том числе суд присяжных по максимально широкому кругу дел. Сегодня уровень доверия к судебной системе чрезвычайно, опасно низок. Правовая система обслуживает, в первую очередь, интересы государства, заточена на это всё, начиная от структуры и кончая качеством кадров».

Во-вторых, как считает эксперт, государство должно максимально уйти из экономики, передав свои полномочия частным компаниям, муниципалитетам, гражданскому обществу. Чем меньше полномочий у чиновника и чем конкретнее они прописаны, чем проще доступ к услугам государства, тем меньше места, где может найти себе место коррупция — когда будут созданы условия, когда чиновнику не за что будет платить, денежный поток иссякнет и коррупция станет экономически невыгодной.

В-третьих, надо дать себе отчет, что чиновник не живёт сам по себе — он плотно встроен в систему, которая имеет в себе совокупность сдержек и противовесов, механизмов самоконтроля и внутренних коммуникаций. При такой системе просто невозможно совершение одним отдельно взятым чиновником коррупционных действий в отрыве от остальных звеньев этой машины. До тех пор, когда вся вертикаль не начнёт нести моральную, а автоматом кадровую ответственность за своих подопечных, борьба будет напоминать борьбу с вышеупомянутой гидрой.

Ситуация, когда арестовывают за коррупцию, должна быть чрезвычайной ситуацией, скандалом и поводом для моральной ответственности и долгого оправдания всего соответствующего государственного органа, а не бесконечной рутиной и проблемой одного отдельно взятого проворовавшегося чинуши, отмечает правозащитник.

«К сожалению, когда государство находится в режиме ручного управления, вертикаль власти является основой строя, а личная преданность и готовность выполнить любой, даже самый безумный приказ, ценится больше профессионализма и чести, коррупция естественный и неизбежный фон такого общественного устройства. При этих условиях приходится признать, что речь может идти только о том, чтобы держать коррупцию в рамках своеобразного «приличия», но никоим образом не о кардинальном решении этой проблемы», — резюмировал Владимир Тишин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовили законопроект с поправками в Уголовный кодекс РФ. Изменения коснутся следующих статей УК РФ: статья 202 — злоупотребление полномочиями, статья 204 — коммерческий подкуп, статьи 290 и 291 — дача и получение взятки. Парламентарии предлагают ужесточить наказание по данным коррупционным преступлениям. Стоит отметить, документ получил одобрительные отзывы Верховного суда и Генпрокуратуры, однако в обществе законопроект вызвал неоднозначные оценки.