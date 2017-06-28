Петропавловск-Камчатский, 28 июня, 2017, 06:37 — ИА Регнум. На Камчатке следователи СКР возбудили против водителя КамАЗа, оборудованного частично под перевозку людей, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, 35-летний местный житель сел пьяным за руль, да еще и неисправной машины.

NewYork Lawyers Алкоголь за рулём

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По словам следователей, мужчина перевозил туристов в селе Эссо.

«Машина с туристами направлялась в Быстринский природный парк для проведения экскурсионной поездки. Противоправная деятельность злоумышленника своевременно пресечена сотрудниками ДПС. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в СКР.

Тем временем, в МВД региона корреспонденту ИА REGNUM отметили, что помимо того, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, установленный в машине тахограф не оборудован электронными картами и не работает. В отношении водителя составлены административные протоколы за пьяную езду и управление транспортом с неработающим тахографом.

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Камчатка пользуется большой популярностью у туристов. Но до некоторых природных объектов — вулканов и озер, например, дорог просто нет. Туристы передвигаются на большегрузных автомобилях.

Как сообщало ИА REGNUM, при посадке на Мутновском вулкане у вертолета надломилось шасси. Пострадали три человека — двое иностранцев и один гражданин России. Все они были госпитализированы с переломами позвоночника. По данным источников, тогда на борту было 16 туристов из США.