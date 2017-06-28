Якутск, 28 июня, 2017, 06:45 — ИА Регнум. В Якутии до сих пор нет денег на завершение строительства водозабора, который так нужен столице республики Якутску. 2,8 млрд рублей на эти цели просят у банков и из бюджета региона, но согласие финансировать завершение объекта пока никто не дал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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Горожане уже очень давно ждут, когда из их кранов будет круглый год течь чистая вода, и решить эту проблему им обещали в 2018 году. Но для того, чтобы ситуация с грязной и мутной водой в квартирах жителей Якутска изменилась, нужно достроить водозабор, а на это предстоит где-то найти ещё 2,8 млрд рублей. Эта сумма была озвучена уже давно, пояснил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат республики Гаврил Парахин. По его словам, стоимость строительства водозабора постоянно увеличивается, по каким причинам — неизвестно. В 2012 году водозабор собирались построить за 3,2 млрд рублей, в 2014 — просили уже 3,9 млрд, затем сумма выросла до 4,2 млрд, а в начале 2017 года уже говорилось о 4,8 млрд рублей.

«Считают, считают, затем говорят: «Надо столько!». Деньги выделяются, а потом оказывается, что инфляция, трудности, и ещё не хватает. Опять куда-то утекли деньги. Пусть кредит возьмут и почувствуют, что это такое. Но опять-таки на населении могут начать отыгрываться, тарифы поднимут или ещё что-нибудь», — опасается Гаврил Парахин.

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Министр инвестиционного развития Якутии Антон Сафронов 27 июня сообщил журналистам на пресс-конференции о намерении получить эти деньги в результате взаимодействия с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, которому представил накануне проект программы реконструкции объектов водоподготовки. Чиновник считает, что проектом АО «Водоканал» банк заинтересовался.

«Мы будем продолжать нашу дискуссию», — отметил Антон Сафронов.

По словам председателя комиссии по городскому хозяйству и экологии думы Якутска Сергея Черных, получить кредит на завершение строительства водозабора также пытаются у Европейского банка реконструкции и развития, который уже ранее ссудил на эти цели 2 млрд рублей.

Рассматривается также возможность выделения средств из республиканского бюджета. Ещё один вариант — на достройку водозабора, может быть, пойдёт часть денег, которые город даст компании, купив долю её акций, пояснил депутат городской думы.

Гаврил Парахин сомневается, что в секвестрируемом бюджете регионе удастся изыскать средства на эти цели.

«Мы урезали даже соцобязательства на 7%, а представьте, что такое 2,8 млрд, поэтому, я думаю, что из бюджета вообще ничего не дадут, — пояснил депутат. — Пусть «Алмазэргиенбанк» даст денег, у них же есть, что там придумывать. Есть город, есть водозабор, есть Айсен Сергеевич (мэр Якутска Айсен Николаев — прим. ИА REGNUM), есть банк. Он же кому-то даёт, пусть и водозабор спасёт. Если стройка заморозится, это будет вообще очень плохо. Скорее всего, деньги «Алмазэргиенбанк» выделит, и они достроят его, а кредит потом будут гасить с платежей населения. Главное, чтобы это всё свершилось. Вопрос, сколько там денег сейчас зароют. Ну ладно, лишь бы действительно был бы толк, и качество воды более-менее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гаврил Парахин назвал строящийся водозабор памятником на песке.

«Исследовавшие это место специалисты говорят о том, что ещё нужно будет предпринять большие усилия, чтобы вода туда зашла, — пояснил парламентарий. — Строить его дешевле, чем вести воду из Кангалассов или Табаги, но по факту это экономия в убыток себе. Чтобы направить туда русло, нужно подвести технику — земснаряды, а для этого или приобрести их или взять в аренду, чтобы они там работали достаточно долгое время. И не факт, что через месяц, через два, год или два этот земснаряд не размоет, и вода опять пойдёт не туда, куда нужно. Такого мнение московских исследователей, которые серьёзно занимались изучением этого вопроса».

Напомним, проблема водопроводной воды низкого качества остро стоит в Якутске порядка 7 лет. Из кранов течёт «жёлтая вонючая жижа с песком», жалуются горожане на форумах и блогах.