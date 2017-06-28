Барнаул, 28 июня, 2017, 06:32 — ИА Регнум. Власти Барнаула пока не определились, каким образом они сохранят ледовую арену имени погибшего хоккеиста Алексея Черепанова. Вариант её покупки с последующей постановкой на баланс города ещё находится в процессе обсуждения. Пока же арена закрыта. Такой вывод можно сделать из сюжета программы «Вести-Алтай», в котором приведены слова председателя комитета информационной политики Станислава Тетерятника на этот счёт.

Видеокадр Таким Алексей Черепанов был во время своего последнего выхода на лед 13 октября 2008 года

«Администрация города и лично мэр Сергей Иванович Дугин, безусловно, понимают, что развитие детского спорта и, естественно, хоккея необходимо в городе Барнауле. Но конкретных решений по поводу приобретения ледовой арены не принималось. К сожалению, звучат слова о том, что все решения уже приняты. Это не так. Прежде всего, это бюджетные траты, которые не запланированы. Сумма немаленькая для Барнаула. Изыскиваются варианты, может быть, в несколько этапов приобрести эту арену», — заявил Станислав Тетерятник.

Известно, что первоначально спортивный объект оценили в 10 миллионов рублей.

Напомним, крытый хоккейный стадион ДЮСШ-Хоккей, посвященный памяти воспитанника барнаульского хоккея, игрока омского «Авангарда» Алексея Черепанова, открылся 24 декабря 2009 года. Хоккейная коробка, оснащённая современным электронным табло, видеонаблюдением и освещением, была установлена за 10 месяцев.

Но в 2017 году собственница строения — Маргарита Черепанова — заявляла о том, что на содержание арены у неё больше нет средств, и она готова закрыть объект, если не найдётся новый собственник. Ситуация осложняется тем, что земля под ледовой площадкой арендована у администрации Барнаула, но само строение до сих пор не введено в эксплуатацию. А без оформления документов мэрия не может взять его на баланс.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19-летний Алексей Черепанов неожиданно потерял сознание во время игры его команды в подмосковном Чехове против хоккейного клуба «Витязь». Трагедия произошла 13 октября 2008 года. Спасти хоккеиста, которому неожиданно стало плохо на скамейке запасных, пытались клубные врачи команд, которые поочерёдно делали массаж сердца и искусственное дыхание. Однако в ледовом хоккейном центре-2004 в Подольске не оказалось врачей с необходимым оборудованием, что является жёстким нарушением регламента КХЛ.

Кроме того, у приехавших по вызову на арену медработников с собой не оказалось действующего дефибриллятора.