Москва, 28 июня, 2017, 06:23 — ИА Регнум. Русский народ понимает, что Сталин — это человек, под руководством которого Россия одержала промежуточную победу в войне за существование, которая велась против нас по меньшей мере с начала ХХ века и продолжается по сей день. Именно поэтому он оказывает личности Сталина такую небывалую поддержку, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Герасимов. Портрет И.В. Сталина. 1944

Обращаясь к гостям студии, Куликов прежде всего призвал отказаться от обожествления и демонизации личности Иосифа Виссарионовича Сталина, поскольку он был человеком со всеми его неоднозначными чертами, присущими каждому.

По словам политолога, тема демонизации Сталина со стороны Запада и выставления его как абсолютного зла, равного Гитлеру — это ни что иное, как попытка отказать России в праве вести политику с ним на равных.

«Советский народ под руководством Сталина уничтожил фашизм, создал систему, которая охватывала половину мира, обыграл в большой геополитической игре «цивилизованный» Запад несколько раз. И вы хотите, чтобы они это признали? И в том числе за нами такое право признали так действовать геополитически? Нет конечно! Поэтому, они никогда этого не признают», — заявил Куликов.

При этом, реакция народа России на подобного рода политические игры, которая выражается в росте поддержки Сталина, показывает, что народ прекрасно понимает природу войн и конфликтов, которые велись против России на протяжение ХХ веки и продолжаются по сей день, а также ту роль, которую сыграл Иосиф Сталин в выживании русского народа.

«Это, кстати, обратная сторона реакции русского народа, потому что русский народ очень хорошо понимает, что наша история XX века была битвой за наше существование все годы XX века, и эта битва не закончилась. Сталин — это человек, под руководством которого мы выжили, сохранились и одержали промежуточную победу в этой войне за существование. Вот это русский народ очень хорошо понимает. Именно поэтому он так за это голосует», — назвал политолог причины, почему русский народ признал Сталина самой выдающейся личностью всех времен и народов в опросе «Левада-центра».

Напомним, что президент России Владимир Путин в фильме Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» призвал избегать «излишней демонизиации» Сталина, поскольку это бьет по СССР и России. Кроме того, жители России признали Иосифа Сталина самым выдающимся деятелем всех времен и народов, отдав ему 38% голосов поддержки в опросе, который был проведен «Левада-центром».

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