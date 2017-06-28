Берлин, 28 июня, 2017, 06:14 — ИА Регнум. В 2016 году пенсионная касса ФРГ ушла в минус, пишет Die Zeit.

Pixabay.com Деньги

Согласно официальным данным Союза пенсионного страхования, расходы составили €282,7, а доходы — €280,5 млрд, разница между ними — €2,2 млрд.

Как утверждают сотрудники союза, затраты пошли на проведение ряда реформ, таких как, например, введение пенсий для пожилых матерей, или же введение пенсионного возраста с 63 лет.

Пенсионеров успокаивают тем, что благодаря стабильным взносам в фонд они и дальше будут без проблем получать пенсию.

Вопрос о выплате и размере пенсии волнует почти каждого гражданина Германии, так как почти каждый пятый житель Германии не имеет представления о том, какую пенсию он будет получать в будущем.

Как показал опрос международной аудиторско — консалтинговой компании PwC, более половины респондентов пенсионеров не доверяют страховым компаниям, банкам, брокерам и государству. Граждане призывают к проведению специальных консультаций, где они смогли бы узнать не только о размерах пенсии, но и о правах пенсионеров в целом.