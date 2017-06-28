Вашингтон, 28 июня, 2017, 05:46 — ИА Регнум. Российские власти не предпринимают достаточных усилий для борьбы с торговлей людьми, а на территории страны действуют трудовые лагеря с гражданами КНДР, говорится в опубликованном 27 июня ежегодном докладе Госдепартамента США о борьбе с работорговлей.

Roman Harak Северокорейские работницы

«Правительство России продлило двусторонние договорённости с КНДР, в соответствии с которыми на территории России функционируют трудовые лагеря КНДР, в которых тысячи северокорейских рабочих подвергаются принудительному труду», — отмечается в документе.

В докладе утверждается, что Северная Корея ежегодно направляет в Россию до 20 тысяч своих граждан для работы в различных отраслях, при этом ещё порядка 30 тысяч граждан КНДР, работающих в России официально, насильно принуждаются к труду.

По данным Госдепартамента, многие из этих лиц вынуждены работать по 20 часов в сутки, а их заработная плата направляется властям Северной Кореи, и Пхеньян получает подобным образом сотни миллионов долларов в год.

Госдеп в своём докладе уже пятый год подряд включает Россию в самую низкую категорию государств, куда попадают страны, действия властей которых полностью не отвечают стандартам законодательства США в сфере борьбы с торговлей людьми.

«Правительство России не выполняет минимальных стандартов по противодействию работорговле и не предпринимает существенных шагов в данном направлении», — говорится в документе.