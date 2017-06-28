Казань, 28 июня, 2017, 06:04 — ИА Регнум.

Полномочные органы муниципалитетов Татарии смогут штрафовать собственников за нарушение местного законодательства о языке на вывесках. На ближайшей сессии, намеченной на середину июля, Госсовет Татарии планирует рассмотреть соответствующие изменения в законодательстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ru.wikipedia.org Надпись на русском и татарском языках

Поправки предлагается внести в ч. 14 статьи 8.1 КоАП РТ и ст. 1 закона № 60-ЗРТ от 30 июля 2010 года, отвечающего за полномочия органов местного самоуправления. Ими расширяются полномочия муниципальных администраций, а также уточняется уже действующая норма ст. 2.1 КоАП РТ. Штрафовать нарушителей полномочные органы смогут, если те не продублировали на вывеске на татарском языке название госоргана, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, иной организации, сведения о своём наименовании и иной подлежащей размещению информации.

27 июня предлагаемые ужесточения норм рассмотрел комитет по законности и правопорядку Госсовета РТ. Он рекомендовал депутатам принять законопроект сразу в трёх чтениях. В случае принятия закон вступит в силу спустя 90 дней после официального опубликования.

ИА REGNUM напоминает, КоАП республики вступил в силу в конце декабря 2006 года. По действующим нормам, за нарушение регионального законодательства о языках при оформлении и размещении дорожных и иных указателей и обозначений, адресной атрибутики, другой визуальной информации штраф для должностных лиц составляет от 500 до 1 тыс. рублей.