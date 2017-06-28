Набережные Челны, Татарстан, 28 июня, 2017, 05:29 — ИА Регнум.

Имущество банка-банкрота «Камский горизонт» из Набережных Челнов пересчитали и оценили его рыночную стоимость. Оценка проводилась для последующей продажи, наложения взыскания и принятия управленческих решений, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сам отчёт.

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Недвижимое имущество ООО Коммерческий банк «Камский горизонт», в числе которого два нежилых помещения, гараж и квартира площадью 44,2 кв. м, оценили в 31,119 млн рублей. Оценке подлежали также четыре автомобиля различных марок. Общая рыночная стоимость транспорта — 4,181 млн рублей. Дешевле всего оценён автомобиль марки Volkswagen Polo Sedan 2012 года выпуска — 274 тыс. рублей. Самый дорогой в автопарке банка — Jaguar XJ 2014 года выпуска. Его цена — 2,278 млн рублей.

Отметим, 15 июня прошло заседание комитета кредиторов банка. На нём конкурсный управляющий озвучил необходимость корректировки затрат, но решение по данному вопросу принято не было.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО Коммерческий банк «Камский горизонт» был лишён лицензии 3 ноября 2016 года из-за полной утраты собственных средств. 11 января 2017 года банк был признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство до 19 декабря 2017 года. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

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По величине активов банк «Камский горизонт» на момент отзыва лицензии занимал 537 место в банковской системе Российской Федерации.