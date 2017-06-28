Анкара, 28 июня, 2017, 05:19 — ИА Регнум. Турецкая разведка собирает информацию о немецких политиках, пишет 27 июня Die Welt.

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Особенно это касается тех политиков, которые напрямую связаны с внутренней, внешней и оборонной политикой страны. Анкара таким образом ищет сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в организации военного переворота в Турции в июле 2016 года.

Сотрудники федерального управления уголовной полиции провели с некоторыми депутатами так называемые «беседы безопасности», в которых затрагивалась тема деятельности иностранных спецслужб.

На данный момент прямых обвинений в сторону Турции нет из-за отсутствия доказательств, но из-за событий в марте 2017 года в этом сложно усомниться, пишет издание.

Напомним, тогда руководитель разведки Турции передал на конференции по безопасности в Мюнхене немецким представителям список, где указывались адреса, мобильные телефоны и фотографии 300 человек, подозреваемых в связях с Гюленом и проживающих на территории ФРГ.

Помимо этого список содержал 200 наименований различных организаций.

Тогда немецкие политики посчитали, что данные были получены незаконным путем и обвинили Турцию в шпионаже. Действия Анкары осудил также министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер.