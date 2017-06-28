Каракас, 28 июня, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Как сообщается, в обращении, которое было записано до вооружённого нападения на здание Верховного суда в Каракасе, Перес выступил от имени «коалиции военных, полицейских и гражданских служащих», а также «от лица государства». Он призвал граждан страны выступить против «недолговечного преступного правительства».

Nicolas Raymond Флаг Венесуэлы

По информации RT Espanol, Перес находился в том самом вертолёте, который атаковал здание Верховного суда. Позднее он приземлился в восточной части Каракаса.

Как передавало ИА REGNUM, ранее с полицейского вертолёта на здание Верховного трибунала юстиции (Верховного суда) Венесуэлы были сброшены две гранаты. Также по свидетельствам очевидцев, выстрелы прозвучали рядом со зданием Министерства внутренних дел.

Президент Николас Мадуро назвал произошедшее террористическим актом. Он распорядился привести в боевую готовность ВВС страны, а также средства ПВО. В настоящее время спецслужбы ведут розыск нападавших.