Петропавловск-Камчатский, 28 июня, 2017, 04:57 — ИА Регнум. На Камчатке военный суд вынес постановление о выплате контр-адмиралу Игорю Дубкову более 6 млн рублей за незаконное уголовное преследование, из которых 1,3 млн рублей — это услуги адвокатов, а 100 тыс. рублей — в качестве компенсации морального вреда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в камчатской коллегии адвокатов «Защита».

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Там отметили, что уголовное преследование продолжалось почти 4 года, за которые адвокаты просили взыскать ущерб в размере 10 млн рублей, но военный прокурор и следствие были с этим не согласны.

«Государство у нас правовое. Обидно только, что права в этом правовом государстве есть не у всех. У органа следствия и прокуратуры были 4 года права на уголовное преследование невиновного человека, применение к нему всех методов и средств, которые предусмотрены законом, в части ограничения многих конституционных прав преследуемого. А вот, когда оказалось, что государству нужно отвечать за указанные незаконные действия своих уполномоченных должностных лиц в виде денежной компенсации, выяснилось, что эти должностные лица свои действия оценивают как «незначительная шалость», — говорит адвокат Евгений Длужевский.

Уголовное дело против Игоря Дубкова было возбуждено в декабре 2011 года.

Постановлением должностного лица следственного органа от 10 сентября 2015 года уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления и за ним было признано право на реабилитацию.

Еще в конце 90-х Дубков, который тогда был командиром подлодки, отпускал мичмана для работ в воинской части — ремонт казармы, холодильных установок и т. д. Однако уже когда Дубков пошел на повышение и покинул подводную лодку, следственные органы посчитали, что в его действиях тогда были признаки злоупотребления и превышения полномочий. Но доказать этого так и не смогли.