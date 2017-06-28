Киев, 28 июня, 2017, 05:00 — ИА Регнум. Сообщения о хакерской атаке поступали 27 июня из разных стран мира, пишет Die Tagesschau.

Pixabay.com Кибератака

Мишенью преступников стали крупнейшие мировые компании.

Как сообщают СМИ, это — вторая волна кибератак с мая 2017 года. Тогда вирус WannaCry поразил десятки тысяч компьютеров и нанёс ущерб в размере более $1 млрд.

Во второй волне вирус, называемый Petya, поразил информационные системы компаний. Он блокирует устройства и требует выкуп в размере $300 в биткоинах.

Датская компания морских перевозок MAERSK сообщила о выходе из строя некоторых систем.

В России кибератакам подверглись филиалы компаний Mars, Nivea и отечественные компании «Башнефть» и «Роснефть».

Вирус добрался до компьютеров украинского правительства, систем аэропорта «Борисполь», киевского метро и многочисленных банков.