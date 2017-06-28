Вашингтон, 28 июня, 2017, 04:45 — ИА Регнум. Власти США не будут предъявлять мировой общественности доказательств, подтверждающих их заявления о подготовке Сирии к атаке с использованием химического оружия. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, передаёт телеканал RT.

Pixabay.com Дядя Сэм

По словам представителя внешнеполитического ведомства США, в Вашингтоне не собираются «говорить что-то конкретное о химическом оружии».

«Их бы и не стали приводить. Потому что это рассматривается как вопрос разведки. Как вы знаете, иногда всплывают такие вопросы, в детали которых мы не вдаёмся», — отметила Науэрт.

Вместе с тем, она подчеркнула, что «эта тема привлекла внимание правительства США на самом высоком уровне». «Из прошлого мы знаем, что режим Асада применял химическое оружие против собственного народа, и это вызывает у нас серьёзные опасения», — заявила представитель Госдепа.

Как ранее передавало ИА REGNUM, поздно вечером 26 июня пресс-служба Белого дома распространила заявление о том, что Соединённые Штаты «выявили потенциальную подготовку режима Асада к очередной химической атаке, результатом которой, очевидно, станет массовое убийство мирных жителей, в том числе невинных детей».

При этом в Вашингтоне отметили, что «если господин Асад проведет ещё одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену».

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