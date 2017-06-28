Казань, 28 июня, 2017, 04:48 — ИА Регнум.

На подписание госконтракта на разработку документации для продления первой линии метрополитена Казани претендуют две компании. К сроку окончания приёма заявок на участие в открытом конкурсе их подали АО «Институт «Татдорпроект» и ГУП «Татинвестгражданпроект». 27 июня комиссия вскрыла конверты с заявками, но оценит их 29 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Россиянин Логотип Казанского метрополитена

Согласно протоколу, обе компании из Казани предлагают свои услуги за 52 млн рублей, то есть на уровне максимальной цены объявленного конкурса. Но, как следует из документа, АО «Институт «Татдорпроект» не имеет опыта схожей работы, а у второго претендента он составляет 5 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первую линию метрополитена Казани продлят от станции метро «Проспект Победы» до станции метро «Дубравная».

По условиям госконтракта, победитель должен будет не только разработать проектную документацию, но и получить все согласования, включая заключение госэкспертизы. Кроме того, должно быть получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости. Срок выполнения работ — четыре месяца с даты заключения контракта с ГКУ «Главинвестстрой РТ». Начальная стоимость лота составляет 52 млн рублей.

Согласно технического задания, строительство объекта должен быть разбито на два этапа. Первый из них предполагает сам участок со станционным комплексом, перегонными тоннелями и притоннельными сооружениями. Второй — дополнительные сооружения и устройства.

Также уточняется, что участок, определённый под линию, имеет мелкое заложение. В связи со сложными градостроительными условиями строительства и большим количеством подземных инженерных коммуникаций, перегонные тоннели будут строить закрытым способом.

В документации отмечается, что станция «Дубравная» должна быть размещена на пересечении улицы Р. Зорге и Ю. Фучика. Более того, проект должен предусмотреть её как пересадочную на станции «Ю. Фучика».

Напомним, Казанский метрополитен был открыт27 августа 2005года и состоял из пяти станций. Он стал первым в России метрополитеном, который построен после распада СССР. Его годовой пассажиропоток — 29,39 млн человек.