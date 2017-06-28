Благовещенск, 28 июня, 2017, 04:34 — ИА Регнум. Правительство Амурской области намерено пополнить список своих кредитных обязательств. Власти объявили сразу несколько аукционов на предоставление в долг денежных средств на сумму в 2,5 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Управление государственного заказа Амурской области разместило на едином портале госзакупок четыре аукциона на предоставление невозобновляемых кредитных линий на общую сумму в 2,5 млрд рублей. На обслуживание указанных кредитов в казне Амурской области предусмотрели почти 474 млн рублей.

Погасить кредиты на 1,5 млрд рублей власти дальневосточного региона рассчитывают не позднее 31 декабря 2019 года, кредиты на 1 млрд рублей — не позднее 31 декабря 2018 года. Во всех случаях денежными средствами планируется воспользоваться в июле-августе 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году государственный долг Амурской области достиг предельных 98%, в 2016 году показатель снизился до 87%, а в 2017 году губернатор Александр Козлов пообещал опустить его до 76%. Несколько улучшить ситуацию в 2016 году региону помогла Москва, предоставившая бюджетные кредиты на 11,3 млрд рублей. В мае 2017 года Козлов вновь попросил помощи в предоставлении федерального кредита.

На 1 июня 2017 года госдолг региона превысил 27,4 млрд рублей, выше задолженность лишь у Хабаровского края и Якутии — 88,6 млрд рублей.