Москва, 28 июня, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Как уточняется, 95-летний актёр пока остаётся в больнице. Ожидается, что несколько дней он проведёт под наблюдением врачей.

Kremlin.ru Владимир Этуш и Владимир Путин

Как передавало ИА REGNUM, Владимир Этуш 26 июня был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве и помещён в отеление нейрохирургической реанимации.

Причиной госпитализации стали трамвы, полученные актёром после падения на лестнице. Первоначально поставленный ему диагноз перелом позвоночника не подтвердился, медики констатировали только сильный ушиб.

Владимир Этуш — ветеран Великой Отечественной войны, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РФ, художественный руководитель Театрального института имени Бориса Щукина.