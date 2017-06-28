Майами, США, 28 июня, 2017, 03:49 — ИА Регнум. По информации агентства, 34-летний Стив Феликс на своей странице угрожал убийством представителю Республиканской партии Хосе Феликсу Диасу в случае, если тот явится на политическое собрание.

DonkeyHotey Символ Республиканской партии США

Как сообщили в полиции города Майами, на допросе мужчина заявил, что писал угрозы из-за того, что «сыт по горло» Республиканской партией.

При этом следователи пришли к выводу, что Феликс вряд ли имел намерения нанести реальный вред кому-либо.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года 20-летний житель штата Нью-Йорк Джаред Браун был приговорён к двум годам тюрьмы за заявление о намерении убить президента США Дональда Трампа.

Сам инцидент произошёл в декабре прошлого года, когда Трамп ещё не вступил в должность президента. Браун связался с полицейскими и сообщил, что собирается убить политика. В этот же день он вновь был арестован.

В сентябре 2015 года этот же молодой человек совершил аналогичный поступок в отношении президента Барака Обамы, после чего провел в заключении 15 месяцев и был освобождён условно-досрочно.