Владивосток, 28 июня, 2017, 03:44 — ИА Регнум. Систему опережающего образования создадут на Дальнем Востоке. Рабочая версия концепции будет подготовлена в течение двух месяцев, после чего её представят на согласование в Минвостокразвития России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pxhere.com Образование

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В рамках последнего расширенного заседания Общественного совета при Минвостокразвития РФ гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков отметил, что те вызовы, которые сегодня стоят перед экономикой Дальнего Востока — это вызовы, в том числе образованию.

«В ближайшие годы у нас в регионе появятся 100 тыс. рабочих мест, из которых 70% — люди рабочих профессий. Растёт спрос на высококвалифицированные кадры, и скорость изменения запросов — огромная», — прокомментировал Тимаков.

Участники заседания сошлись во мнении, что скорость изменения требований экономики диктует необходимость ускорить и развитие системы образования на Дальнем Востоке. В течение двух месяцев АРЧК ДВ разработает рабочую версию концепции и представит её на согласование в Минвостокразвития.

На профильном заседании также озвучили идею объединять университеты с промышленными комплексами. И в первую очередь, такое объединение предлагают реализовывать на базе предприятий, которые являются резидентами территорий опережающего развития и свободных портов Дальнего Востока.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале июня 2017 года утвердил концепцию развития острова Русский во Владивостоке. Одним из ключевых направлений проекта станет развитие Дальневосточного федерального университета, ещё одна ветвь — реализация высокотехнологичных проектов, в том числе создание морского биотехнопарка.