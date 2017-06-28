Менло-Парк, США, 28 июня, 2017, 03:31 — ИА Регнум. Число регулярных пользователей социальной сети Facebook по всему миру достигло 2 млрд человек. Об этом 27 июня сообщил на своей странице основатель соцсети Марк Цукерберг.

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«С сегодняшнего утра сообщество Facebook официально составляет 2 млрд человек», — написал Цукерберг.

«Мы добились прогресса, сближая людей, и теперь давайте вместе приблизим мир. Большая честь быть в этом путешествии вместе с вами», — добавил он.

Напомним, в последний раз Facebook публиковал данные о своей аудитории вначале мая 2017 года. Тогда число регулярных пользователей соцсети составляло 1,94 млрд человек.

За год ежемесячная аудитория соцсети выросла на 17%, а ежедневная — на 18%.

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