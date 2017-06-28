Куньмин, Китай, 28 июня, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Природные катаклизмы привели к гибели пяти человек в провинции Юньнань на юго-западе КНР с начала июня, передает 27 июня агентство «Синьхуа».

坟前的丁香花 После наводнения

Пять человек погибло, еще двое числятся пропавшими без вести в провинции Юньнань с начала природных катаклизмов в июне 2017 года в регионе.

Сильные ветры, град и наводнения обрушились на 14 городов и уездов провинции. Почти 2000 человек были эвакуированы и более 81 тыс. остро нуждаются в помощи, сообщает местное отделения Министерства гражданской администрации.

В добавок ко всему, более 108 тыс. гектар зерновых были затронуты бедствием, из которых 6900 гектар были полностью уничтожены, смыто или разрушено более 374 домов, свыше 4000 повреждены. Провинция понесла прямого экономического ущерба на сумму 881 млн юаней ($129 млн).

Напомним, что сильнейшие аномальные дожди, как и прогнозировали в начале 2017 года китайские синоптики, обрушились на большую часть континентального Китая. Разгул стихии привел к наводнениям, сходу оползней и гибели десятков людей по всей стране.