Шанхай, Китай, 28 июня, 2017, 03:18 — ИА Регнум. В адрес женщины, которая подозревается в бросании момент в двигатель самолета «на удачу» в аэропорту Шанхая, началось расследование, передает 27 июня агентство «Синьхуа».

Publicdomainpictures.net Китайские монеты

Подозреваемая 80-летняя пожилая женщина по фамилии Цю бросала монетки в двигатель самолета при посадке на рейс CM380 авиакомпании China Southern Airlines.

Планировалось, что самолет вылетит из международного аэропорта Пудун в Шанхае и направится в столицу провинции Гуаньдун город Гуанчжоу 27 июня в 12:40 по местному времени. Однако, рейс был задержан более чем на пять часов в связи с инцидентом.

Пассажиры рейса обратились в полицию после того, как они увидели, что Цю кидает монетки. Позже полиция обнаружила 9 монет на месте происшествия, включая одну в двигателе самолета.

Авиакомпания была вынуждена дополнительно осмотреть самолет прежде, чем он оторвался от взлетной полосы в 18:16 по местному времени. Соседи подозреваемой старушки утверждают, что та исповедует буддизм.