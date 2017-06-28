Анкара, 28 июня, 2017, 03:10 — ИА Регнум. По информации издания, инцидент произошёл 27 июня в районе Улудере на территории провинции Ширнак.

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Неизвестные атаковали бронированный автомобиль с военнослужащими. Трое военных были госпитализированы с ранениями, от которых позднее скончались.

В настоящее время силовики проводят в данном районе операцию по розыску нападавших.

Напомним, ранее 27 июня ВВС Турции ликвидировали десять курдских боевиков на юго-востоке страны.

Как сообщалось, авиаудары были нанесены в провинции Бингёль, большинство населения которой составляют курды.