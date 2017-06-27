Вашингтон, 28 июня, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон за несколько часов до публикации заявления Белого дома о подготовке «новой химической атаки» в Сирии связывался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передаёт The Daily Beast.

Mil.ru Защита от химического оружия

По информации высокопоставленного источника издания в администрации США, Тиллерсон заявил Лаврову, что в Вашингтоне «видят, что Россия и Сирия могут готовиться к ещё одной атаке с использованием химического оружия».

В связи с этим глава внешнеполитического ведомства США уведомил российского коллегу, что в случае осуществления такой атаки «будут иметь место последствия», говорится в сообщении.

По словам собеседника издания, Сергей Лавров «как всегда» отметил, что «ничего не произойдёт».

Напомним, поздно вечером 26 июня пресс-служба Белого дома распространила заявление о том, что Соединённые Штаты «выявили потенциальную подготовку режима Асада к очередной химической атаке, результатом которой, очевидно, станет массовое убийство мирных жителей, в том числе невинных детей».

При этом в Вашингтоне отметили, что «если господин Асад проведет ещё одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену».

27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Сирии не исключается повторение боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провокаций с применением химического оружия.

Песков напомнил, что ранее случаи применения террористами химических отравляющих веществ неоднократно фиксировались. На вопрос, располагает ли Россия информацией о подготовке этой операции, представитель Кремля ответил, что это ему неизвестно.

Комментируя заявление Белого дома, Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают, что стало основанием для таких утверждений. «Безусловно, мы категорическим образом не согласны с формулировкой «очередная атака», — сказал пресс-секретарь, напомнив, что международного расследования трагедии в Сирии с применением химоружия проведено не было, несмотря на все требования России.

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