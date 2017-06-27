Москва, 28 июня, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Гибель начальника спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповала является лишь одним из эпизодов нынешней украинской реальности. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

Npu.gov.ua На месте взрыва

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«Это обстановка безнаказанности, в которой огромное количество людей, вернувшихся с фронта, братков, боевых командиров, которые наполняют Верховную Раду, чувствуют себя хозяевами жизни. И очень много оружия, которое стало ходить и по Киеву, и по стране после того, как стали расхищаться склады с оружием. Сегодня эти люди пользуются депутатской неприкосновенностью, поддержкой власти, патронированием разного рода кланов — у них развязаны руки. Поэтому, к сожалению, это лишь один из эпизодов нынешней украинской реальности», — прокомментировал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль Mercedes, за рулём которого находился Максим Шаповал, взорвался утром 27 июня в Киеве. МВД Украины признало произошедшее терактом, возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Украины.