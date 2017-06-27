Москва, 28 июня, 2017, 02:25 — ИА Регнум. В частности, как сообщается, были зафиксированы полёты двух стратегических самолётов-разведчиков ВВС США — RC-135V и RC-135U. Оба воздушных судна вылетали с авиабазы «Суда-бей» на греческом острове Крит.

U.S. Air Force Самолёт-разведчик RC-135

Кроме этого, длительную оперативную разведку в районе российской базы провёл патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы «Сигонелла» на Сицилии.

Отмечается, что американские воздушные суда кружили над международными водами Средиземного моря, время от времени приближаясь к российской базе на расстояние до 40 километров.

Напомним, 23 июня в газете Минобороны России «Красная звезда» сообщалось, что истребители ВКС России за последнюю неделю 14 раз поднимались на перехват иностранных самолётов-разведчиков вблизи российских границ.

Как уточнялось, к российским границам приближалась авиация США, Норвегии, Швеции, Великобритании, Франции, Португалии и Японии. При этом наибольшую активность проявляла американская авиация, всего за неделю было зафиксировано десять разведывательных полётов самолётов США.