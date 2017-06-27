Китай, 28 июня, 2017, 02:25 — ИА Регнум. Суд в провинции Шаньдун, расположенной на востоке Китая начал слушания по случаю телефонного мошенничества, который привел к гибели подростка, передает 27 июня агентство «Синьхуа».

(сс) Суд

Слушания против семи обвиняемых в гибели девочки прошли в промежуточном народном суде города Линьи. Выпускница старших классов школы города Линьи Сюй Юйюй умерла от остановки сердца в августе 2016 года после того, как телефонные мошенники обманным путем заполучили 9900 юаней ($1440), выделенных ей для оплаты за обучение в университете.

Как утверждает агентство, случай гибели подростка вызвал резонанс по всему Китаю в 2016 году, что приковывает особое общественное внимание к текущим слушаниям.

Напомним, что только в 2016 году китайская полиция поймала почти 20 тыс. человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве. Сама же проблема телефонного мошенничества стоит особенно остро в густонаселенном Китае.