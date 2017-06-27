Пекин, 28 июня, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Китай окажет всю необходимую поддержку Южной Корее и КНДР во имя улучшения их двусторонних отношений, передает 27 июня агентство «Синьхуа» со ссылкой на МИД КНР.

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Пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан таким образом отреагировал на комментарии Южной Кореи, которая утвердила запрос об отправке в КНДР лекарств для лечения туберкулёза и других материалов для строительства больничных отделений на территории страны.

Это первый случай подобного сотрудничества между странами после того, как президент Мун Джэин занял пост президента Южной Кореи в мае 2017 года. Планируется, что отправка медикаментов и материалов будет осуществлена в порт Нампхо, расположенный на западе КНДР при посредничестве Китая уже в июле.

«Поскольку народы КНДР и Южной Кореи принадлежат одной этнической группе, улучшение отношений между странами, а также примирение и сотрудничество служит базовым интересам дух сторон, а также региональному миру и развитию», — заявил Лу, отмечая, что Китай намерен оказать со своей стороны всю посильную помощь.

Китай также выразил надежду, что КНР и Южная Корея смогут проявить добрую волю и сыграть позитивную роль в разрешении трений на полуострове, отметил пресс-секретарь.

Напомним, что ранее КНДР отвергла помощь Южной Кореи по предоставлению лекарств от малярии.