Москва, 28 июня, 2017, 01:54 — ИА Регнум. «Причиной отзыва автомобилей Datsun является выявленная ошибка, допущенная поставщиком в производственном процессе. Произошла замена материала, из которого изготавливают топливную трубку, из-за чего её геометрические размеры могут не соответствовать спецификации. Вследствие чего возможен контакт с тросом сцепления», — говорится в сообщении.

DAT Motorcar Company Эмблема Datsun

Как отмечается, эксплуатация автомобиля с данной неисправностью может привести к повреждению топливной трубки, в результате возможна утечка топлива и не исключено возгорание.

Уточняется, что отзыву подлежат автомобили, произведенные в период с сентября 2015 года по январь 2017 года.

Владельцы подпадающих под отзыв автомобилей будут уведомлены по почте или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Сообщается, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев транспортных средств.