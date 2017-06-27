Пекин, 28 июня, 2017, 01:53 — ИА Регнум. Китай и Япония в течение недели проведут седьмой раунд консультаций на высшем уровне по вопросу морских отношений двух стран, заявил 27 июня пресс-секретарь МИД КНР, передает агентство «Синьхуа».

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По словам пресс-секретаря МИД КНР Лу Кана, встреча пройдет в японском городе Фукуока с 29 по 30 июня.

«Стороны будут представлены их внешнеполитическими ведомствами, министерствами обороны, а также морскими правоохранительными службами двух стран», — отметил Лу.

По его словам, Китай готов к обмену мнениями по вопросу морских отношений с японской стороной и укреплению понимания и взаимного доверия.

Напомним, что консультации между Китаем и Японией по вопросам морских отношений начались еще в 2012 году. Шестой раунд консультаций прошел в декабре 2016 года в столице китайской провинции Хайнань городе Хайкоу, где стороны договорились вести работу по созданию в кратчайшие сроки воздушной и морской системы коммуникаций между министерствами обороны двух стран.

Не в последнюю очередь подобного рода формат консультаций между странами на столь высоком уровне вызван наличием территориальных споров между странами в Восточно-Китайском море.