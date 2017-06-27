* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 28 июня, 2017, 01:37 — ИА Регнум. В ходе судебного процесса была установлено, что молодой человек «активно готовился осуществить массовое убийство невинных людей, совершив атаку, которая должна была повлечь максимальное число жертв».

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Отмечается, что теракт он собирался совершить во имя террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Атаку Салливан рассчитывал снять на видео, чтобы затем отправить его членам группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года 20-летний Дэвид Салливан, задержанный по подозрению в террористической деятельности, признался в намерениях устроить массовый расстрела людей в Северной Каролине. Теракт он планировал совершить в концертном зале или другом помещении с большим количеством людей, чтобы число жертв достигло тысячи.

Молодой человек рассказал, что в течение двух лет смотрел и скачивал для себя из интернета видеозаписи с жестокими убийствами, которые совершали экстремисты. Их поступками он был так вдохновлён, что уничтожил «все религиозные предметы» своих близких, при этом открыто поддерживая террористов.

Летом 2015 года американец вышел на связь с вербовщиком исламистов Джунейдом Хуссейном, который передавал боевикам инструкции для совершения терактов в западных странах. Позднее на контакт с Салливаном через социальную сеть под видом одного из сторонников террористов вышли сотрудники ФБР. После задержания в его доме были найдены улики, подтверждающие факт подготовки к теракту.